MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Σκούρα» τα πράγματα για φορ του Ολυμπιακού

0
Η σεζόν ξεκίνησε πολύ άσχημα, δεν έχει σκοράρει ακόμα, ενώ έχει χάσει πλέον και τη θέση του στη βασική ενδεκάδα. Πρέπει να συνέλθει άμεσα!

Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ!

«Σκούρα» τα πράγματα για φορ του Ολυμπιακού