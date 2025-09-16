«Με συγκινεί κι αυτός κι η ιστορία της ζωής του»: Μεγάλη θαυμάστρια του Γιάννη Αντετοκούνμπο η Τζίμα (vid)

Ένα αυτόγραφο του Γιάννη Αντετοκούνμπο ζήτησε δημόσια η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, Ράνια Τζίμα, με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την εθνική μας ομάδα στο Eurobasket 2025 να κυριαρχεί στην επικαιρότητα.

"Τι να πεις; Πραγματικά. Θέλω να πούμε πολλά για τον Αντετοκούνμπο. Με συγκινεί πάρα πολύ αυτό το παιδί, η ιστορία της ζωής του", είπε αρχικά η Ράνια Τζίμα. "Εγώ το έχω πει, θέλω ένα αυτόγραφο, κάποιος να μου βρει ένα αυτόγραφο. Η ιστορία ζωής αυτού του παιδιού είναι νομίζω που μας συγκινεί όλους πάρα πολύ. Συγκινείται στον εθνικό μας ύμνο, όπως λίγοι από εμάς συγκινούμαστε, κρατάει τη σημαία όπως λίγοι από εμάς θα την κρατούσαν. Αυτό είναι ανεκτίμητο", ανέφερε αμέσως μετά η παρουσιάστρια του Μεγάλου Καναλιού.

"Εγώ είχα την αίσθηση πως στον μικρό τελικό μας κουβαλούσε όλους, έναν-έναν στις πλάτες του. Δεν μπορώ να φανταστώ, ότι υπάρχει άνθρωπος που τον κατηγορεί. Δεν ξεχνάει από πού ξεκίνησε", κατέληξε στο σχόλιό της για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Ράνια Τζίμα.

Πηγή: thetoc.gr