Μάγεψε για λίγους μήνες: Το ψέμα που τελείωσε το πιο ντελικάτο δεκάρι του Παναθηναϊκού

Θα μπορούσε να είχε αφήσει εποχή στον Παναθηναϊκό. Τελικά απλά έμεινε στην ιστορία ως ο παίκτης που τους μάγεψε όλους για λίγους μήνες...

Έφτασε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1999 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, στην έναρξη δηλαδή της πρώτης σεζόν που καθόταν στον πάγκο της ομάδας ο Γιάννης Κυράστας, μιας ομάδας που είναι από τις πιο αγαπημένες στις τάξεις των οπαδών του Παναθηναϊκού για τη μπάλα που έπαιξε αν και δεν πήρε κανένα τίτλο.