MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

2ος Έλληνας διεθνής στην Αραβία με αποδοχές… Μίδα - Νέα «κλοπή» από Ολυμπιακό!

0
Ο Ευθύμης Κουλούρης έκανε την αρχή, όμως τώρα έκλεισε άλλη μία μεταγραφή με τρελά ποσά για εν ενεργεία Έλληνα διεθνή στην Σαουδική Αραβία.

Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ!

2ος Έλληνας διεθνής στην Αραβία με αποδοχές… Μίδα - Νέα «κλοπή» από Ολυμπιακό!