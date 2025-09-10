«Εντάξει, νικήσαμε»: Ο Αργυρός πήρε... τάιμ άουτ σε συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για να δει Εθνική (vid)

Η πορεία της Εθνικής μας Ομάδας στο Eurobasket δεν άφησε ανεπηρέαστη και τη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού χθες βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Ενώ βρισκόταν επί σκηνής και ερμήνευε αγαπημένα τραγούδια, ο δημοφιλής καλλιτέχνης έκανε μία... παύση στο πρόγραμμά του προκειμένου το κοινό αλλά και ο ίδιος να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα της Ελλάδας με τη Λιθουανία.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του voria.gr, ο Κωνσταντίνος Αργυρός παραμένει ακούνητος όσο παρακολουθεί τα τελευταία δευτερόλεπτα, ενώ τη στιγμή που ο σπίκερ αναφέρει πως απομένουν δέκα δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα και την πρόκριση της Εθνικής, το κοινό ξεσπά σε σφυρίγματα και χειροκροτήματα. «Ντάξει νικήσαμε, να το αφήσω και άλλο;» ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής, συνεχίζοντας στη συνέχεια κανονικά το πρόγραμμά του.

