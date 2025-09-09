MENU
Ταξίδι Ριμπάλτα για φορ - Και Τσάπρας για την ΑΕΚ

Η έντονη φημολογία για τον επιθετικό που... κυνηγάει η ΑΕΚ στο 90' των μεταγραφών, η υπόθεση Τσάπρας από τον Λεβαδειακό και το μέλλον του Γιόνσον.

