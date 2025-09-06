«Οργισμένος» Ραφίνια κατά Disneyland: «Σε μισώ – Ο γιος μου αγνοήθηκε, ενώ αγκάλιαζαν λευκά παιδιά»

Με οργισμένες αναρτήσεις στο Instagram, ο Ραφίνια κατήγγειλε ότι ο γιος του έπεσε θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς στη Disneyland.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Μπαρτσελόνα δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες όπου φαίνεται εργαζόμενος του θεματικού πάρκου να αγκαλιάζει λευκά παιδιά, ενώ αγνοεί επιδεικτικά τον γιο του.

Στα σχόλιά του ο Ραφίνια ήταν... καταπέλτης: «Οι εργαζόμενοί σας είναι ντροπή. Δεν γίνεται να φέρεστε έτσι, ειδικά σε ένα παιδί. Υποτίθεται ότι κάνετε όλα τα παιδιά χαρούμενα και όχι να τα αγνοείτε. Προτιμώ να πω ότι αδιαφορήσατε, για να μη χρησιμοποιήσω βαρύτερη λέξη. Είναι ξεφτίλα».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω την κούραση των εργαζομένων, αλλά γιατί όλα τα λευκά παιδιά αγκαλιάζονται και όχι ο γιος μου; Σε μισώ, Disneyland. Το μόνο που ήθελε ήταν μια αγκαλιά και ένα “γεια”. Ευτυχώς δεν κατάλαβε. Αυτός ο υπάλληλος είναι για τα σκουπίδια».

Ο Βραζιλιάνος άσος εμφανίστηκε εξοργισμένος, κατηγορώντας ευθέως τη Disneyland για διάκριση εις βάρος του παιδιού του.