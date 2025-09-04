MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Μίδας» ο Κουλούρης με συμβόλαιο 9 εκατ. - Ξεπέρασε Μανωλά, Κωστούλα!

0
Πώς ο Ευθύμης Κουλούρης έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής και γιατί τα χρήματα που θα εισπράξει στην Αραβία μπορεί να ξεπεράσουν και τα 10 εκατομμύρια.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

«Μίδας» ο Κουλούρης με συμβόλαιο 9 εκατ. - Ξεπέρασε Μανωλά, Κωστούλα!