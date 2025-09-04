Νέος… Λουίς Πάλμα για Ολυμπιακό - Μεταγραφή 5 εκατ.

21χρονος άσος που αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, αλλά έχει συμμετοχές επίσης ως χαφ και ως αριστερό μπακ, με καριέρα σε Αραβία και Ισπανία, έχει ξεχωρίσει στο scouting των Πειραιωτών.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ