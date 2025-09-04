Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Νέος… Λουίς Πάλμα για Ολυμπιακό - Μεταγραφή 5 εκατ. 04-09-2025 19:15 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES 21χρονος άσος που αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, αλλά έχει συμμετοχές επίσης ως χαφ και ως αριστερό μπακ, με καριέρα σε Αραβία και Ισπανία, έχει ξεχωρίσει στο scouting των Πειραιωτών. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ «Πώς τον ανέχτηκες;»- «Δεν μου έστειλαν εγκαίρως τα screenshots»: Ευθείες βολές Ιωάννας Τούνη στον άπιστο πρώην της (Vid) dailymedia.gr Σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία: Το χειρότερο δυνατό σενάριο για την Εθνική menshouse.gr Δεν πιστεύει την Λατινοπούλου: Το πρόσωπο που έψαχνε εναγωνίως ο Σαμαράς για την αρχηγία του νέου κόμματος instanews.gr Αφορά την τσέπη 2 εκατομμυρίων πολιτών: Αυτό είναι τελικά το μέτρο - έκπληξη που ανακοινώνει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης instanews.gr Αλπερέν Σενγκούν: Το συμβόλαιο του παικταρά που τρελαίνει κόσμο στο Ευρωμπάσκετ menshouse.gr «Απόψε ένας απ’ τους 2 μας θα πυροβολήσει»: Τι συνέβη το βράδυ που ο Άκης Πάνου σκότωσε τον αγαπητικό της κόρης του menshouse.gr Επίσημο: Ο ΣΚΑΪ δεν κάνει πίσω με το «Πλυντήριο» της Νεφέλης Μεγκ dailymedia.gr Στον ΠΑΟ πίστευαν ότι θα αφήσει εποχή: Το οδυνηρό τέλος ενός μεγάλου ταλέντου που ήθελε απλώς να πάψει να φοβάται menshouse.gr Νέος… Λουίς Πάλμα για Ολυμπιακό - Μεταγραφή 5 εκατ. SHARE