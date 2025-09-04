ΠΑΟΚ και Ελλάδα: Οι πινακίδες δείχνουν την αγάπη του κόσμου

Σου λείπει η πατρίδα; Θες να δείξεις την αγάπη σου στην ομάδα; Οι πινακίδες του αυτοκινήτου αποτελούν τον ιδανικό καμβά.

Μετά το άρθρο για τα αυτοκίνητα με πινακίδες του ΠΑΟΚ, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Drive κατακλύστηκε από φίλους του περιοδικού που ήθελαν να μοιραστούν τη δική τους έμπνευση.

Έτσι, πινακίδες από κάθε μέρος του πλανήτη κατέφθασαν για να καταδείξουν τη μεγάλη αγάπη του κόσμου για την ιστορική προσφυγική ομάδα. Αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα.

Προφανώς δεν είναι πάντα εύκολο να συνδυαστούν τα τέσσερα γράμματα συνεχόμενα. Έτσι, συναντούμε περιπτώσεις όπου αναγράφεται «P444 AOK», προφανώς ένεκα της Θύρας 4 του γηπέδου της Τούμπας.

Από τη Δανία έως την Αυστραλία, η αγάπη για τον ΠΑΟΚ αποτυπώνεται στις πινακίδες των αυτοκινήτων

Πολλές πινακίδες μάς εστάλησαν από τη Γερμανία. «BMW 1926» αναγράφεται σε μία 5 Series, γενιάς Ε60. Ως αναφορά στο έτος ίδρυσης του συλλόγου.

Άλλος γράφει στο Audi Q5 του «PAOK 110», με τα σύμβολα των γερμανικών πινακίδων να χωρίζουν τα τέσσερα γράμματα στη μέση.

Ένα ρυμουλκό νταλίκας αναγράφει πάνω στον λασπωτήρα «ΠΑΟΚ THESSALONIKI», με μεγάλα λευκά γράμματα σε μαύρο φόντο. Να φαίνεται από μακριά.

Από το Michigan των ΗΠΑ, η θηριώδης Jaguar F-Pace SVR με τις τέσσερις μπούκες της εξάτμισης κοσμείται από πινακίδα «PAOKFC». Φαίνεται ότι είναι μπόλικοι στη συγκεκριμένη πολιτεία, αφού ένα Chevrolet πρόλαβε και καταχώρησε το «PAOK».

«PAOKFC» και «PAOK98» μάς ήρθαν κι από τη μακρινή Αυστραλία. Ωστόσο, υπήρξε κι ένας φίλαθλος του Παναθηναϊκού, με πινακίδα «PAO 010», επίσης από την Ωκεανία.

πηγή: drive.gr