«Έκλεισε» το μεγαλύτερο site παράνομου αθλητικού streaming στον κόσμο

Η πλατφόρμα Streameast, που συγκέντρωσε 1,6 δισεκατομμύρια επισκέψεις μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, δεν λειτουργεί πλέον.

Η μάχη κατά της διαδικτυακής πειρατείας δεν περιορίζεται στην Ελλάδα – το κλείσιμο της δημοφιλέστερης ιστοσελίδας παράνομου αθλητικού streaming παγκοσμίως είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, το Streameast είχε κατά μέσο όρο 136 εκατομμύρια επισκέπτες τον μήνα, επιτρέποντας σε χρήστες να παρακολουθούν αγώνες ποδοσφαίρου, NBA, NFL, MLB, Formula 1, καθώς και πληρωμένα events σε πυγμαχία και MMA.

Η έρευνα και οι συλλήψεις

Η εξάρθρωση του δικτύου διήρκεσε σχεδόν έναν χρόνο. Οι αρχές εντόπισαν 80 παράνομα domains με έδρα σε ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλιππίνες και Γερμανία. Η έρευνα οδήγησε τελικά στη σύλληψη δύο ανδρών στην επαρχία της Γκίζας, στην Αίγυπτο, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Κατά τις εφόδους κατασχέθηκαν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, μετρητά και πιστωτικές κάρτες, ενώ αποκαλύφθηκαν διασυνδέσεις με εταιρεία-βιτρίνα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η εταιρεία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για ξέπλυμα εσόδων ύψους 6,2 εκατ. δολαρίων από το 2010, καθώς και επιπλέον 200.000 δολαρίων σε κρυπτονομίσματα. Υπάρχουν επίσης υποψίες ότι μέρος των χρημάτων επενδύθηκε σε ακίνητα στην Αίγυπτο.

Όταν το Streameast τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας

Το 2024, ο σούπερ σταρ των Lakers, ΛεΜπρόν Τζέιμς, είχε απαθανατιστεί σε βίντεο στα social media να παρακολουθεί έναν αγώνα NBA μέσω Streameast, ενώ βρισκόταν δίπλα στο παρκέ. Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη συζήτηση και φόβους στους θαυμαστές της πλατφόρμας ότι θα επισπεύσει το κλείσιμό της – κάτι που τελικά συνέβη.

Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο άσκησε η πίεση της Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), μιας συμμαχίας 50 κολοσσών του χώρου των ΜΜΕ και της ψυχαγωγίας, όπως οι Amazon, Apple TV+, Netflix και Paramount.