MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πόσα θα πληρώσει ο Ολυμπιακός για Ποντένσε - Έρχεται κι άλλη μεγάλη μεταγραφή

0
Ο Ντάνιελ Ποντένσε μπαίνει στο αεροπλάνο και ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να πληρώσει ένα ποσό-ρεκόρ. Τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας και πώς θα κλείσουν οι μεταγραφές στο Λιμάνι.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Πόσα θα πληρώσει ο Ολυμπιακός για Ποντένσε - Έρχεται κι άλλη μεγάλη μεταγραφή