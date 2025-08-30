Δεν είναι μόνο στο 9: Η θέση στο 4-2-3-1 που ο Μίλος Πάντοβιτς θα κάνει τη διαφορά

Δεν προορίζεται για βασικός, αλλά μπορεί να γίνει καθοριστικός...

Το ξεκίνημα της σεζόν ήταν καλό για τον Παναθηναϊκό. Αποκλείστηκε άδοξα (και άδικα με βάση την εικόνα των αγώνων) από τη Ρέιντζερς, αλλά στη συνέχεια έδειξε χαρακτήρα: Πέταξε έξω την ποιοτική Σαχτάρ, εξασφάλισε την παρουσία σε league phase και «φτιάχτηκε» ακόμα περισσότερο με την πρόκριση στο Europa League (έπειτα από την πρόκριση επί της Σάμσουνσπορ).