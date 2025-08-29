MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1'

Ο νόμος του… Στρατηγού Νίκολιτς - 4 μεταγραφές από το πάνω ράφι η ΑΕΚ

Πώς ο Μάρκο Νίκολιτς άλλαξε την ΑΕΚ και έκλεισε τη... μαύρη τρύπα του Ματίας Αλμέιδα, η μικρή δικαίωση του Μάριου Ηλιόπουλου και η επόμενη μέρα με δυνατές μεταγραφές.

 

