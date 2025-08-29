Πρόταση για Γιάρεμτσουκ - Πιο δυνατό όνομα από Ταρέμι ο Ολυμπιακός

Οι τελευταίες μεταγραφικές εξελίξεις για στόπερ και εξτρέμ στον Ολυμπιακό και τι συμβαίνει με τον επιθετικό και τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ