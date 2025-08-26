MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

7 εκατομμύρια η τιμή Γιαννούλη για Ολυμπιακό - Ενημερώθηκε ο Γιαζίτσι ότι… φεύγει

0
Η βολιδοσκόπηση του Ολυμπιακού στην Άουγκσμπουργκ, οι εξελίξεις με Έσε και Ορτέγκα, αλλά και το μέλλον του Γιουσούφ Γιαζίτσι, τον οποίο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ενημερώσει ότι δεν υπολογίζεται!

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

7 εκατομμύρια η τιμή Γιαννούλη για Ολυμπιακό - Ενημερώθηκε ο Γιαζίτσι ότι… φεύγει