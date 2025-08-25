Τον ζήτησε ο Μεντιλίμπαρ, τον… χρυσώνει ο Ολυμπιακός - Έγινε η τελική επαφή!

Έδωσε το «οκ» ο Βάσκος προπονητής και… τρέχουν στο Λιμάνι για να προλάβουν τις προθεσμίες. Η νέα τελική πρόταση για να τον φέρουν άμεσα στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.