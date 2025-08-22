MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Φορ-κανόνι 5 εκατ. για Ολυμπιακό και στόπερ από τη λίστα της Μπαρτσελόνα

0
Η ομάδα του Πειραιά ψάχνει ενίσχυση τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Ποιά είναι τα δύο νέα ονόματα και γιατί ξεχωρίζουν. 

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Φορ-κανόνι 5 εκατ. για Ολυμπιακό και στόπερ από τη λίστα της Μπαρτσελόνα