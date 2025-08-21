MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η κίνηση-ματ του Βιτόρια και η μεταγραφή του καλοκαιριού

ΟΜΑΔΕΣ
0
Πώς ο Ρούι Βιτόρια έφερε τούμπα το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, τι έδειξε στο ντεμπούτο του ο Νταβίντε Καλάμπρια και η εικόνα του Τετέ.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Η κίνηση-ματ του Βιτόρια και η μεταγραφή του καλοκαιριού