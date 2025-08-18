Το χειροκρότησαν μέχρι και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού: Το γκολ-αριστούργημα του ΠΑΣ που ήταν για βραβείο Πούσκας (vid)

ΠΩΣ. ΣΤΟ. ΚΑΛΟ. ΤΟ. ΕΒΑΛΕ. ΑΥΤΟ!

Και να μην βλέπεις – για κάποιο λόγο – εικόνα, ακόμα και χωρίς την περιγραφή, μόνο οι ιαχές στο ηχητικό σκέλος του βίντεο κάνουν σαφές πως κάτι πολύ μεγάλο έχει συμβεί. Όντως. Νέτα σκέτα, το γκολ για το οποίο θα σου μιλήσουμε σήμερα είναι ένα από τα καλύτερα που έχουν μπει ποτέ στα ελληνικά γήπεδα.