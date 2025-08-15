Εκτός για 1 μήνα ο Ελ Κααμπί - Αγοράζει αντικαταστάτη με 3.5 εκατ. ο Ολυμπιακός

Γιατί ο Μαροκινός σκόρερ θα λείψει από σημαντικές υποχρεώσεις των Πειραιωτών και ποιος είναι ο παίκτης που θέλουν να κλείσουν οι Πειραιώτες για αντικαταστάτη του.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ