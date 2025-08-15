MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

6 εκατ. για το 80% του εξτρέμ ο Ολυμπιακός - Υπέρβαση και για Μανέ

ΟΜΑΔΕΣ
0
Μεταγραφική αντεπίθεση του Ολυμπιακού, που προσπαθεί να κλείσει άμεσα τους δύο εξτρέμ που λείπουν από το ρόστερ. Τα νέα ονόματα στη λίστα και τα δεδομένα για τον πανάκριβο Μανέ.

Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ!

6 εκατ. για το 80% του εξτρέμ ο Ολυμπιακός - Υπέρβαση και για Μανέ