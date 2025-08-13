Αν οι μαύρες γάτες ήταν «σκιάχτρο» για τον Γιάννη Ιωαννίδη, οι Σέρβοι προπονητές αποτέλεσαν τον κρυπτονίτη του. Το ’93 η Λιμόζ του Μπόζινταρ Μάλκοβιτς, το ’94, το ’95 και το ’96 ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τις Μπανταλόνα και Ρεάλ αντίστοιχα κατέστησαν μεγάλο απωθημένο του το Κύπελλο Πρωταθλητριών.
Χρόνος ανάγνωσης 1’
«Good game Giannis»: Όταν ο Ιωαννίδης συμμάχησε με τον Νο1 «εχθρό» του και του… χάρισε την Ευρωλίγκα
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
«Good game Giannis»: Όταν ο Ιωαννίδης συμμάχησε με τον Νο1 «εχθρό» του και του… χάρισε την Ευρωλίγκα