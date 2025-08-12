Ολυμπιακός: Τους... ξέκανε ο Μεντιλίμπαρ - Η φωτό που δείχνει τι τραβάνε οι παίκτες του! (pics)

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού συνεχίζεται, με τους παίκτες των ερυθρόλευκων να μην περνάνε και πολύ καλά!

Στην τελική ευθεία μπαίνει η φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία του Ολυμπιακού, με τους παίκτες της ομάδας να ετοιμάζονται για δύο πάρα πολύ σπουδαία φιλικά, απέναντι σε Νάπολι (14/8) και Ίντερ (16/8).

Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν το βασικό στάδιο προετοιμασίας τους στην Ολλανδία, με τον Μεντιλίμπαρ να μην... πολυλυπάται τους παίκτες του, οι οποίοι «έσταξαν»!

Πώς το ξέρουμε αυτό;

Δείτε παρακάτω το σχετικό ποστάρισμα της ΠΑΕ με τους Ντάνι Γκαρθία, Νασιμέντο, Σαντιάγκο Έσε και Ροντινέι πριν και μετά τις προπονήσεις και θα καταλάβετε: