Ολυμπιακός: Τους... ξέκανε ο Μεντιλίμπαρ - Η φωτό που δείχνει τι τραβάνε οι παίκτες του! (pics)

Στην τελική ευθεία μπαίνει η φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία του Ολυμπιακού, με τους παίκτες της ομάδας να ετοιμάζονται για δύο πάρα πολύ σπουδαία φιλικά, απέναντι σε Νάπολι (14/8) και Ίντερ (16/8).
Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν το βασικό στάδιο προετοιμασίας τους στην Ολλανδία, με τον Μεντιλίμπαρ να μην... πολυλυπάται τους παίκτες του, οι οποίοι «έσταξαν»!
Πώς το ξέρουμε αυτό;
Δείτε παρακάτω το σχετικό ποστάρισμα της ΠΑΕ με τους Ντάνι Γκαρθία, Νασιμέντο, Σαντιάγκο Έσε και Ροντινέι πριν και μετά τις προπονήσεις και θα καταλάβετε:
Η εικόνα των παικτών μας στην Ολλανδία, πριν και μετά το τέλος των σκληρών προπονήσεων!
Και η δουλειά συνεχίζεται... pic.twitter.com/WuR9IH8JgI