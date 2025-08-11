Φιλιούνται, αγκαλιάζονται στο Nammos ο Τζόκοβιτς με τη σύζυγό του (vid)

Η κάμερα του Mykonos Live TV «τσάκωσε» τον τενίστα με τη σύζυγό του στην παραλία του Nammos να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται μέσα στη θάλασσα αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα
Ο τενίστας από την Σερβία και η σύζυγός του παντρεύτηκαν το 2014 στο Μαυροβούνιο και είναι μαζί στη ζωή από τότε που ήταν μαθητές στο γυμνάσιο.
Η 39χρομη Γιελένα, η οποία μιλάει 17 γλώσσες και διευθύνει εστιατόριο στο Βελιγράδι όπου τρέφονται δωρεάν άστεγοι και άποροι, είναι μονίμως παρούσα στους αγώνες του «Νόλε» και είναι το στήριγμά του στα εύκολα και στα δύσκολα!
Πηγή: mykonoslive.tv