Αλλαγή πλάνου στον Ολυμπιακό - Αν παίζει έτσι, δεν θα είναι 5ος!

Oι δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στο φιλικό με την Ουνιόν, τα μυικά προβλήματα, ο Έλληνας MVP της αναμέτρησης και η τοποθέτηση Ρέτσου για τον Παπακανέλλο.

