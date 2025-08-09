Αλλαγή πλάνου στον Ολυμπιακό - Αν παίζει έτσι, δεν θα είναι 5ος!

Oι δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στο φιλικό με την Ουνιόν, τα μυικά προβλήματα, ο Έλληνας MVP της αναμέτρησης και η τοποθέτηση Ρέτσου για τον Παπακανέλλο.