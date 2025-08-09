Πουλάει ακριβοπληρωμένο παίκτη ο Ολυμπιακός - Σπουδαίο χαφ η ΑΕΚ

Στον Ολυμπιακό υπάρχει πλέον η σιγουριά πως άμεσα αναμένεται επίσημη πρόταση για την παραχώρηση παίκτη με πολύ μεγάλο συμβόλαιο, ο οποίος θεωρούνταν και από τα βασικά στελέχη της ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ