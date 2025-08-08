MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Εξάψαλμος» Μεντιλίμπαρ σε παίκτες του Ολυμπιακού - Οι 11αδατοι και ποιοι φεύγουν

0
Οι παίκτες που ξεχώρισαν στο φιλικό, ο… μεταμορφωμένος Στρεφέτσα, ο εκνευρισμός Μεντιλίμπαρ, η φοβερή στιγμή με τον Μασούρα και την εξέδρα και τα ερωτηματικά για το μέλλον του Γιαζίτσι. 

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

«Εξάψαλμος» Μεντιλίμπαρ σε παίκτες του Ολυμπιακού - Οι 11αδατοι και ποιοι φεύγουν