Η κίνηση-ματ Βιτόρια και οι… υποσχέσεις Ζαρουρί

Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τη νίκη αν και την άξιζε απέναντι στη Σαχτάρ, οι εξαιρετικοί Τσιριβέγια-Μαξίμοβιτς και η μεταγραφή που πρέπει να γίνει… χθες.

