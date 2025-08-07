Η κίνηση-ματ Βιτόρια και οι… υποσχέσεις Ζαρουρί

Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τη νίκη αν και την άξιζε απέναντι στη Σαχτάρ, οι εξαιρετικοί Τσιριβέγια-Μαξίμοβιτς και η μεταγραφή που πρέπει να γίνει… χθες.