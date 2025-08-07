Κίνηση Ολυμπιακού για φορ 40+ εκατ. λιρών - Φέρνει... Κωστούλα

Οι Πειραιώτες θέλουν έναν επιθετικό για τη θέση τού Νο3 στην ιεραρχία τους, πίσω από τους Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ, αλλα να έχει (όσο αυτό είναι δυνατόν) στοιχεία κοντινά σε εκείνα τού Χαράλαμπου Κωστούλα.