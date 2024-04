Κρατηθείτε: Η σύζυγος του Κακά αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που οδηγήθηκαν στο διαζύγιο!

Η πρώην γυναίκα του Βραζιλιάνου θρύλου, Κακά, αποκάλυψε τον λόγω που τον χωρίσε μετά από 10 χρόνια γάμου.

Συγκεκριμένα η μητέρα των δύο παιδιών του τόνισε πως οδηγήθηκαν στο διαζύγιο καθώς ο Κακά ήταν... τέλειος!

Η Κάρολαϊν ανέφερε πως ο Κακά πάντα της συμπεριφερόταν καλά, της έδωσε τη ζωή που ονειρευόταν, όμως εν τέλει το πρόβλημα ήταν πως ο Κακά ήταν τέλειος σε όλα και έτσι η γυναίκα του δεν ήταν χαρούμενη...

🚨🇧🇷- Kaka's ex wife Caroline Celico revealed the reason she divorced him was because he was 'TOO PERFECT' of a husband.



"Kaka never betrayed me, he treated me well, he gave me a wonderful family, but I was not happy, something was missing. The problem was, he was too perfect… pic.twitter.com/iEY0YhzeQH