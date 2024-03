Πριν την έναρξη κόντρα στην Ίντερ Μαϊάμι, όπου οι Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς κέρδισαν με 4-0 την ομάδα του Μέσι, πρόσφεραν ένα τρομερό στιγμιότυπο.

Συγκεκριμένα όλοι οι παίκτες έβγαλαν τα μπουφάν τους και τα έδωσαν στα παιδάκια που τους συνόδευαν υπό καταρρακτώδη βροχή.

We’re not crying, you are 🥹 pic.twitter.com/7Wiv2QUuqM