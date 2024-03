O Κίλιαν Μέρφι πήρε το Όσκαρ και... υποκλίθηκε στον Ρόι Κιν: «Για μένα πάντα θα είναι το νούμερο ένα»

Ο Κίλιαν Μέρφι έχει σαρώσει τα βραβεία, αφού μετά τη Χρυσή Σφαίρα κατάφερε να κερδίσει και το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, για την ερμηνεία του στο δημιούργημα του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οπενχάιμερ».

Ο 47χρονος ηθοποιός, με καταγωγή από το Κορκ της Ιρλανδίας, υποδύεται στην ταινία τον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, κύριο κατασκευαστή της ατομικής βόμβας, που κατάστερψαν ολοσχερώς τις πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι και σήμαναν τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Παρά την τεράστις επιτυχία της ταινίας, αλλά και τη γενικότερη άνοδο της δημοτικότητας του ίδιου του ηθοποιού, ο ίδιος δεν θεωρεί τον εαυτό του ως τον πιο δημοφιλή άνθρωπο της χώρας του.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε σε ιρλανδική τηλεοπτική εκπομπή για το ποιον θεωρεί ως τον πιο διάσημο Ιρλανδό, αυτός όχι έδωσε ως απάντηση το όνομα του Ρόι Κιν, αλλά μίλησε και για το πόσο πολύ θαυμάζει ο ίδιος, των πρώην ποδοσφαιριστή και «θρύλο» των Σέλτικ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.



