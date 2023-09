Τίνος είναι, βρε Αντονέλα, το παιδί; (vid)

Χωρίς τον τραυματία Μέσι, στην σύνθεση της, η Ιντερ Μαϊάμι ηττήθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ηνωμένων Πολιτειών από την Χιούστον Ντιναμό με 2-1 στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα.

Ο Αργεντινός ήταν στις εξέδρες για να παρακολουθήσει την προσπάθεια των συμπαικτών του μαζί με την οικογένειά του.

Και προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι η σύζυγός του κρατούσε αγκαλιά και έπαιζε με ένα κοριτσάκι, ενώ με τον Μέσι έχει αποκτήσει τρεις γιους.

Οι απορίες λύθηκαν μετά από λίγη ώρα, καθώς αποδείχθηκε ότι το κορίτσι είναι η κόρη του Ζόρντι Άλμπα.

If Antonela had a baby girl too. pic.twitter.com/yL68U7Sd8D