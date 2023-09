Non stop τρολάρισμα της Μονακό στον Ολυμπιακό για Τζέιμς!

Συνεχίζει το τρολάρισμα η Μονακό. Η ομάδα του Μάικ Τζέιμς όποτε βρίσκει ευκαιρία, δε σταματάει να τρολλάρει τον Ολυμπιακό και όσους το όλο το καλοκαίρι ήθελαν στα «ερυθρόλευκα» τον Αμερικάνο γκαρντ.

Συγκεκριμένα η γαλλική ομάδα που επικράτησε της Σεντ Κεντέν, με buzzer beater του Τζέιμς, σε ερώτηση για το ότι δεν παίζει ο Κέμπα Γουόκερ στο πρωτάθλημα τρόλαρε ξανά τον Ολυμπιακό.

«Του ζητήσαμε να σβήσει από τα social media μας, όλα τα σχόλια των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Οπότε δώστε του χρόνο»

We asked him to delete all Olympiacos fans comments from our socials, give him time ⏳ https://t.co/wYSb3Ma2aA