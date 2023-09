Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από δύο γιούς απέκτησε και κόρη. Ο Γιάννης έγινε για τρίτη φορά πατέρας αφού, η γυναίκα του Μαράια έφερε στον κόσμο την κόρη τους Εύα Μπρουκ.

«Καλώς ήλθες σπίτι, Εύα Μπρουκ Αντετοκούνμπο. Το μικρό κορίτσι του μπαμπά και η μικρή αδελφή των αδελφών της»

Welcome Home Eva Brooke Antetokounmpo 🤍 Daddy’s Little Girl and Brother’s Baby Sister 👦🏽👦🏽👧🏽 pic.twitter.com/s64nPZcP7d