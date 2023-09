Αϊτόρ: «Πολύ ιδιαίτερο γκολ, πάντα πρέπει να παλεύεις»

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Αγρίνιο και τον Παναιτωλικό με 5-0, μάλιστα στην αναμέτρηση σκόραρε και ο Αϊτόρ μετά από 11 μήνες και τον τραυματισμό του στον χιαστό.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την επιστροφή του στα γκολ μέσω twitter:

«Πολύ ιδιαίτερο γκολ. Κάποιες φορές δεν καταλαβαίνουμε γιατί η ζωή μας βάζει σε δύσκολες συνθήκες, αλλά πάντα πρέπει να παλεύεις για να βγεις από αυτές. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τη στηριξή σας κάθε μέρα».

A very special goal. Sometimes we don't understand why life puts us through tough situations, but we always have to fight to get out of them. Thank you all for your messages of support every day @paofc_ 💚 pic.twitter.com/ixlxGmttiu