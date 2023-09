Ο Ιταλός μέσος, Μάρκο Βεράτι, έχει γίνει κάτοικος Κατάρ για την Αλ Αραμπί έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 30χρονος θρύλος της Παρί Σεν Ζερμέν βρέθηκε στο Παρκ ντε Πρενς στην ήττα από την Νις (3-2) και αποθεώθηκε από τον κόσμο στο αντίο του στην ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Marco Verratti, emotional as he says goodbye to PSG fans 🔴🔵🇮🇹



Most decorated player in PSG and Ligue1 history. 🦉✨ @PVSportFR pic.twitter.com/YVbXPXePNo