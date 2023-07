Στη Μύκονο με νεαρή αιθέρια... ύπαρξη ο Αρσέν Βενγκέρ! (pic)

Ο Αλσατός πρώην προπονητής της Άρσεναλ και νυν στέλεχος της FIFA, εθεάθη να απολαμβάνει τις διακοπές του στο νησί των Κυκλάδων παρέα με μια νεαρή γυναίκα και εύλογα γεννήθηκε η απορία στα social media, ποια ήταν η κατά... πολύ νεότερη που συνόδευε τον Βενγκέρ.

Να σημειωθεί, ότι ο 73χρονος πρώην προπονητής ήταν παντρεμένος με την πρώην μπασκετμπολίστρια, Άνι Μπρόστερχους, με την οποία μάλιστα απέκτησαν και μία κόρη. Οι δύο τους, ωστόσο, χώρισαν το 2015.

Πάντως, ο Αρσέν Βενγκέρ δεν φάνηκε να επηρεάζεται από τις κάμερες που ήταν στραμμένες πάνω του και έριξε τις βουτιές του απολαμβάνοντας τη θάλασσα και τις διακοπές του στη Μύκονο.

