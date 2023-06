Κατηγορείται για βιασμό ο ΜακΓκρέγκορ στη διάρκεια του Game 4 των NBA Finals!

Στο Kaseya Center βρέθηκε ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ για να παρακολουθήσει το Game 4 των Νάγκετς κόντρα στους Χιτ, με μία γυναίκα να καταγγέλλει πως βιάστηκε από τον Ιρλανδό πυγμάχο. Θυμίζουμε εκείνο το βράδυ ο ΜακΓκρέγκορ είχε στείλει τη μασκότ των Χιτ στο νοσοκομείο σε ένα τελετουργικό που συμμετείχε.

Συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό το TMZ, η γυναίκα κατήγγειλε πως ο ΜακΓκρέγκορ τη συνάντησε σε ανδρικές τουαλέτες του γηπέδου, ενώ το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου δεν άφηνε την είσοδο άλλων ατόμων. Εκεί ο 34χρονος ακινητοποίησε τη γυναίκα την φίλησε με επιθετικό τρόπο και στη συνέχεια προχώρησε σε ακόμη πιο άσεμνες και ακραίες πράξεις.

Ωστόσο, όπως αναφέρει στην καταγγελία της η γυναίκα, κατάφερε να ξεφύγει από τον Ιρλανδό χτυπώντας τον, όμως ξέχασε πίσω το πορτοφόλι της, το οποίο οι άνδρες ασφαλείας του ΜακΓκρέγκορ δεν της έδιναν.

Πάντως, από την πλευρά του ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ αρνείται τις κατηγορίες, με τις Αρχές να ερευνούν πλέον την υπόθεση.

A woman says Conor McGregor raped her at Game 4 of the NBA Finals, per @TMZ_Sports



He has denied the allegations pic.twitter.com/zkJuHYxvSd