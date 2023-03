Premier League και... Μαρτινέλι παρακολουθεί η Μάργκοτ Ρόμπι, ατύχησε ο Τσιτσιπάς

Η Premier League είναι εδώ και αρκετά χρόνια το νο1 πρωτάθλημα του κόσμου και για κάθε ποδοσφαιρόφιλο όπως είναι και η... Μάργκοτ Ρόμπι.

Η γνωστή ηθοποιός, παραχώρησε συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε και στο ποδόσφαιρο όπου είχε αρκετά ενδιαφέροντα να πει. Συγκεκριμένα αποκάλυψε πως λατρεύει το ποδόσφαιρο ενώ είναι παρακολουθεί Premier League όπου έχει ξεχωρίσει τον Μαρτινέλι της Άρσεναλ.

«Λατρεύω το να παρακολουθώ τον Μαρτινέλι. Πιστεύω πως είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς της Premier League και του αξίζει να είναι στους κορυφαίους της χρονιάς. Η κίνησή του είναι απλά απίστευτη», ήταν τα λόγια της Ρόμπι.

Μάλλον αδιάφορο θα είναι το τένις για τη γνωστή ηθοποιό αφού την κέρδισε κι αυτήν όπως φαίνεται «ο βασιλιάς των σπορ».

Actress Margot Robbie reveals in a new interview that her favorite footballer player is Gabriel Martinelli.



“I love watching Martinelli. I think he’s one of the best attackers in the Premier League and he deserves to be in the TOTS this season. His movement is just incredible.” pic.twitter.com/Y2x2ZTKw6F