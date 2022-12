Η υπέροχη ιστορία με την τυχερή κορδέλα του Μέσι (vid)

Η Αργεντινή μετά από 36 χρόνια είναι ξανά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ο Λιονέλ Μέσι ως αρχηγός έδωσε το πρώτο της παγκόσμιο κύπελλο μετά την εποχή του Ντιέγκο Μαραντόνα και μέσα από μία φώτο φανερώθηκε το γούρι του.

Ο δημοσιογράφος Ράμα Πανταρότο, το 2018 είχε χαρίσει μία τυχερή κορδέλα στον Μέσι, καθώς η μητέρα του αγαπούσε τον αρχηγό της Αλμπισελέστε. Τέσσερα χρόνια μετά το Μουντιάλ της Ρωσίας, ο Μέσι συνεχίζει να φοράει την τυχερή κορδέλα και πλέον στην πλούσια συλλογή του έχει τόσο το Κόπα Αμέρικα αλλά και ένα Μουντιάλ.

«Η μαμά μου σε αγαπάει περισσότερο από όσο αγαπάει εμένα. Κουβαλάω αυτή την κόκκινη κορδέλα για καλή τύχη. Αν την θέλεις, σου τη χαρίζω».

