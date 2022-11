Ιντάλγκο για το ντέρμπι της Λεωφόρου: «Ο διαιτητής ήταν πουλημένος»

Δείτε την ανάρτηση του Σαλβαδόρ Ιντάλγκο, μετά το 1-1 στη Λεωφόρο για την 11η αγωνιστική της Superleague ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό:

«Ο διαιτητής ήταν πουλημένος. Πήγε στο VAR και δεν έλαβε τη σωστή απόφαση! Απίστευτο! Τώρα ξέρω γιατί παίρνω κίτρινη κάρτα σε κάθε παιχνίδι! Δεν αφήνουν τους παίκτες να παίξουν, απλά επηρεάζουν το παιχνίδι! Κακές διαιτητικές αποφάσεις!».

The referee was sold !

He even went to VAR and didn’t made the right call ! Incredible !

Now I know why I get every time yellow card in every game !

They don’t let the players play , they just influence the game !

Bad referee calls !