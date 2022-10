Πολύ... βαρύς για να βγάλει selfie! Eπικό άκυρο του Κιν σε οπαδό (vid)

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε στο γήπεδο της Τότεναμ για να παρακολουθήσει παιχνίδι του NFL.

Όπως ήταν λογικό, κάποιοι εκ των φιλάθλων που ήταν στις εξέδρες τον αναγνώρισαν και ένας εξ αυτών θέλησε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί του, να την έχει να τον θυμάται...

Μόνο που αυτό που τελικά θα θυμάται είναι το... άκυρο που του «έριξε» ο Κιν, ο οποίος καμία όρεξη δεν είχε για φωτογραφίες.

Δείτε στο βίντεο τι συνέβη:

Roy Keane reacts to being asked for a selfie...😂pic.twitter.com/ST8g4cVNmb