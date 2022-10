Ο Μπολομπόι ανακοίνωσε ότι… υπέγραψε στον Ολυμπιακό! (pic)

Τι κι αν ο Ολυμπιακός είχε ανακοινώσει την απόκτησή του εδώ και περισσότερους από τρεις ολόκληρους μήνες; Τι κι αν ο παίκτης έχει κάνει ήδη το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα κι έχει παίξει και σε επίσημα παιχνίδια με το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα;

Ο Τζόελ Μπολομπόι το βράδυ του Σαββάτου (8 Οκτώβρη!) αποφάσισε να... ανακοινώσει τον εαυτό του στον Ολυμπιακό, δηλώνοντας πως είναι ευγνώμων για την ευκαιρία που του δίνεται και πως είναι έτοιμος να στρωθεί στην δουλειά.

Φυσικά ακολούθησε μίνι «πάρτι» κάτω στα σχόλια για το γεγονός της ετεροχρονισμένης ανακοίνωσής του, με τους περισσότερους ν' αναρωτιούνται αν τρολάρει ο παίκτης ή όχι.

Δείτε παρακάτω το χαρακτηριστικό ποστάρισμα:

I am extremely excited to announce that I have joined @olympiacosbc!!! I look forward to getting to work. I appreciate all the warm welcomes and love shown by the incredible fans! I am grateful & special thanks to coach, the GM, management and everyone else for this opportunity. pic.twitter.com/ireWx1enxH