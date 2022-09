Ο τεχνικός της Πολωνίας έπιασε τον Σέζνι να καπνίζει! (vid)

«Γνωρίζουμε τον Σέζνι, παίζει στην ομάδα πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή κάθε αγώνας στην εθνική ομάδα είναι πολύ σημαντικός για εκείνον. Δείχνει ότι είναι πολύ συγκεντρωμένος. Αν και κάποιες στιγμές ήταν χαλαρός, όπως στην περίπτωση με τον Γκάρεθ Μπέιλ, αλλά και μετά το παιχνίδι. Όταν μπήκα στα αποδυτήρια, νόμιζα ότι η τουαλέτα είχε πάρει φωτιά. Ο καπνός πετούσε. Τον άκουσα ότι είναι εκεί. "Βόιτσιεχ, τι συμβαίνει;", τον ρώτησα. "Tίποτα κόουτς, το νερό ξεβγάζει». ανέφερε ο τεχνικός της Πολωνίας.

Czesław Michniewicz po meczu #WALPOL: „Wszedłem po meczu do szatni, poszedłem do toalety i myślałem, że toaleta się pali, a słyszę, że Wojtek tam jest. Mowię: Wojtek, co się dzieje? On odpowiada: woda się spłukuje. A tam dym leci.”



