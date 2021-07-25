Οι μεταδόσεις από το σημερινό (25/7) πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων

Αναλυτικά:
ΕΡΤ1
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
16:00-17:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 10Μ. ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:15-19:00 ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΚΙΟ – TEAM HELLAS
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
ΕΡΤ2
07:30-08:00 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 57κ. (Γ) ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
10:30-11:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 61κ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
11:45-13:00 ΤΖΟΥΝΤΟ -52 (Γ) ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
13:00-14:00 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 57κ. (Γ) ΡΕΠΕΣΑΖ (Ζ)
14:00-15:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 67κ. (Α) (Ζ)
15:45-16:30 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 57 (Γ) 68 (Α) ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
ΕΡΤ3
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ (Ζ)
09:40-10:30 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
10:30-12:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Ζ)
12:30-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 (Ζ)
13:00-15:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ) Λ: 15:30
15:00-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΓΑΛΛΙΑ - ΗΠΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
09:10-12:40 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Z)
14:20-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Z)
EΡΤ SPORTS 2
08:00-11:45 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ Β' ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ