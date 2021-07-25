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Οι μεταδόσεις από το σημερινό (25/7) πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων

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Δείτε αναλυτικά το σημερινό (25/7) πρόγραμμα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αναλυτικά:

ΕΡΤ1

10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)

13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)

16:00-17:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 10Μ. ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε)

17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ

18:15-19:00 ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΚΙΟ – TEAM HELLAS

19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)


ΕΡΤ2

07:30-08:00 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 57κ. (Γ) ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

10:30-11:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 61κ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

11:45-13:00 ΤΖΟΥΝΤΟ -52 (Γ) ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)

13:00-14:00 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 57κ. (Γ) ΡΕΠΕΣΑΖ (Ζ)

14:00-15:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 67κ. (Α) (Ζ)

15:45-16:30 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 57 (Γ) 68 (Α) ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)


ΕΡΤ3

07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ (Ζ)

09:40-10:30 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)

10:30-12:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Ζ)

12:30-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 (Ζ)

13:00-15:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ) Λ: 15:30

15:00-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΓΑΛΛΙΑ - ΗΠΑ (Ζ)


ΕΡΤ SPORTS 

09:10-12:40 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Z)

14:20-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Z)


EΡΤ SPORTS 2

08:00-11:45 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ Β' ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
 

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Οι μεταδόσεις από το σημερινό (25/7) πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων
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