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Το σημερινό (24/7) τηλεοπτικό πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων

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Κάθε μέρα, το SDNA επιλέγει τις κορυφαίες τηλεοπτικές μεταδόσεις από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ώστε να συντονιστείτε την στιγμή που εσείς επιθυμείτε.

Αναλυτικά η δράση στα κανάλια της ΕΡΤ:

ΕΡΤ 1 

19:ΟΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ


ΕΡΤ 2

08:30-09:30 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ -49Κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

09:30-10:30 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

10:30-11:15 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)

11:15-12:15 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Τερματισμός (Ζ)

12:15-13:30 ΤΖΟΥΝΤΟ -48 (Γ) / -60 (Α) ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)

13:30-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)


ΕΡΤ 3

08:00-10:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)

10:00-12:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)

12:00-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)

13:00-15:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ)

15:30-15:45 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

15:45-17:45 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΗΠΑ – ΓΑΛΛΙΑ

 

ΕΡΤ SPORTS 

08:15-11:15 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 1ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

13:30-16:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 1ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

 

EΡΤ SPORTS 2

08:30-11:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Z)

*Δείτε εδώ το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών.

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