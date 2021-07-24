Το σημερινό (24/7) τηλεοπτικό πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων

Αναλυτικά η δράση στα κανάλια της ΕΡΤ:
ΕΡΤ 1
19:ΟΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΕΡΤ 2
08:30-09:30 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ -49Κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
09:30-10:30 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
10:30-11:15 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
11:15-12:15 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Τερματισμός (Ζ)
12:15-13:30 ΤΖΟΥΝΤΟ -48 (Γ) / -60 (Α) ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
13:30-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ 3
08:00-10:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
10:00-12:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
12:00-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
13:00-15:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ)
15:30-15:45 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
15:45-17:45 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΗΠΑ – ΓΑΛΛΙΑ
ΕΡΤ SPORTS
08:15-11:15 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 1ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
13:30-16:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 1ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
EΡΤ SPORTS 2
08:30-11:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Z)