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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/4): Τα βλέμματα στο ΟΑΚΑ

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Το ματς του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι στο ΟΑΚΑ ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Αναλυτικά:

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD 
2021 ATP Masters 1000 Miami Open Tένις

20:00 Novasports 4HD  
Μπασκόνια - Αναντολού Εφές EuroLeague Μπάσκετ

20.00 Cosmote Sport 6 
Χούμπερτ Χούρκατς - Στέφανος Τσιτσιπάς 1000 Miami Open Tένις

21:00 Novasports 1HD 
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Αρμάνι Μιλάνο EuroLeague Μπάσκετ

21:30 Novasports 2HD 
Μπάγερν Μονάχου - Ζάλγκιρις Κάουνας EuroLeague Μπάσκετ

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD 
Πόρτο – Άαλμποργκ EHF Champions League Μπάσκετ

21:45 Novasports 3HD 
Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague Μπάσκετ

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD 
WTA 1000 2021 Miami Open Tένις

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/4): Τα βλέμματα στο ΟΑΚΑ
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