Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/4): Τα βλέμματα στο ΟΑΚΑ

Αναλυτικά:
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD
2021 ATP Masters 1000 Miami Open Tένις
20:00 Novasports 4HD
Μπασκόνια - Αναντολού Εφές EuroLeague Μπάσκετ
20.00 Cosmote Sport 6
Χούμπερτ Χούρκατς - Στέφανος Τσιτσιπάς 1000 Miami Open Tένις
21:00 Novasports 1HD
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Αρμάνι Μιλάνο EuroLeague Μπάσκετ
21:30 Novasports 2HD
Μπάγερν Μονάχου - Ζάλγκιρις Κάουνας EuroLeague Μπάσκετ
21:45 COSMOTE SPORT 7 HD
Πόρτο – Άαλμποργκ EHF Champions League Μπάσκετ
21:45 Novasports 3HD
Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague Μπάσκετ
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD
WTA 1000 2021 Miami Open Tένις