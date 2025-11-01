Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Πού δούμε το Ολυμπιακός-Άρης και το Άρης-ΠΑΟΚ

Αναλυτικά:
08:00 Novasports Start WTA 250 Τζιουτζιάνγκ
08:00 Novasports 5HD WTA 250 Χονγκ Κονγκ
11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Νέα Ιωνία Α1 Basketball League Γυναικών
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέα Ιωνία – ΠΑΣ Γιάννινα Α1 Basketball League Γυναικών
13:30 Novasports Extra 4 WTA 250 Τσενάι
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βόλος ΝΠΣ – Α.Σ. Βόλος 2004 Ποδόσφαιρο γυναικών
14:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD Τουρκ Τέλεκομ – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Λέστερ – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Περιστέρι GBL
15:00 Mega News Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών
15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Αταλάντα Serie A
16:00 ΕΡΤ Sports 1 Κολοσσός – Πανιώνιος GBL
16:00 ΕΡΤ World Περιστέρι – ΑΕΚ GBL
16:30 Novasports Extra 3 Χάιντενχαϊμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Ζανκτ Πάουλι – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Μάιντς – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Λειψία – Στουτγκάρδη Bundesliga
16:30 Novasports Extra 4 Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
17:00 Novasports Start Κρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ Premier League
17:00 Novasports News Φούλαμ – Γουλβς Premier League
17:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
17:00 Novasports 4HD Μπράιτον – Λιντς Premier League
17:00 Novasports 2HD Μπέρνλι – Άρσεναλ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΚΠΡ – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεβίλλη La Liga
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι
18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκός Super League
18:15 ΕΡΤ Sports 2 Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola – Καρδίτσα Ιαπωνική GBL
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – ΠΑΟΚ GBL
19:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Κόμο Serie A
19:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Τσέλσι Premier League
19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Κηφισιά Super League
19:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπιλμπάο La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Νασρ – Αλ Φάιχα Roshn Saudi League
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μάδεργουελ – Σεντ Μίρεν Premier Sports Cup
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Φλοίσβος Volley League Ανδρών
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίο Άβε – Εστορίλ Liga Portugal
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Άρης Super League
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Πανιώνιος ΓΣΣ Α1 Γυναικών Volley League
21:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
21:00 Novasports 2HD Φέγενορντ – Φόλενταμ Eredivisie
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τρεντίνο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A
21:30 Novasports Start Ντάρμσταντ – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Άστον Βίλα Premier League
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Μπενφίκα Liga Portugal
23:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Σακραμέντο Κινγκς NBA